Австралиец снял на видео драку двух кенгуру

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Разнимать животных мужчина не рискнул.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Настоящий бойцовский поединок попал на видео австралийца. На крыльце собственного дома он увидел двух сражающихся кенгуру. Животные прыгали друг на друга, наносили удары передними лапами и, опираясь на мощный хвост, задними.

Оператор хоть и пытался словами унять их, но вмешиваться на всякий случай не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в горах курорта Красная Поляна в Сочи трое туристов — 25-летняя москвичка, 18-летний и 21-летний жители Сочи — заблудились после встречи с медведями. Испугавшись хищников, они свернули в лес и не смогли вернуться на маршрут. Спасатели нашли их с помощью звуковых сигналов и вывели из горнолесной зоны. Свои маршруты никто из потерявшихся в МЧС не регистрировал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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