Ребенку сломали бедренную кость на массаже в реабилитационном центре в Дагестане

В реабилитационном центре Дагестана ребенку сломали бедренную кость во время массажа. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по республике в канале в мессенджере МАКС.

По версии следствия, местная жительница, не имевшая лицензии на медицинскую деятельность, работала в реабилитационном центре в качестве тренера лечебной физкультуры. Во время проведения массажа она причинила несовершеннолетнему тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего в Дагестане возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать случившемуся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кургане годовалая девочка умерла после избиения отцом. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 3 августа. Мать ребенка смогла остановить супруга и вызвала скорую помощь. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось.

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