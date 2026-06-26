Путин поздравил белорусский народ с Днем независимости

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Алена Куликова
Алена Куликова 61 0

Москва и Минск бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки.

Фото, видео: Егоров Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил всех белорусов с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля и приурочен к годовщине освобождения Минска от нацистских захватчиков.

Такое заявление глава государства сделал в приветствии участникам и организаторам XIII Форума регионов России и Белоруссии, проходящего традиционно в канун этого государственного праздника.

В своем обращении Путин подчеркнул, что в России всегда помнят о совместной борьбе в годы Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что сегодня в обеих странах бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки, укрепляют исторически сложившиеся культурные и духовные узы.

«Российско-белорусские отношения носят подлинно стратегический характер, а наше Союзное государство служит образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции», — сказал Владимир Путин.

По его словам, такое партнерство на практике способствует углублению сотрудничества в рамках Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Одной из главных движущих сил этого взаимодействия, а также строительства Союзного государства, являются связи между регионами.

Ранее Владимир Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции.

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