Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «160 на 160»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 67 0

Возвращенные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии.

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «160 на 160». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вернувшиеся российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, после оказания помощи психологов и медиков их доставят в Россию. Сообщается, что в качестве гуманитарного посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Минобороны РФ публиковало кадры возвращения домой 185 российских солдат, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины. До этого в апреле Россия вернула еще 193 военнослужащих, посредниками также выступили ОАЭ. До этого Москва и Киев также обменялись пленными по формуле «175 на 175». Кроме того, масштабный обмен состоялся 6 марта 2025 года. Тогда РФ вернула 300 своих бойцов, посредниками выступили ОАЭ и США.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
26 июн
«Град» нанес удары 122-мм снарядами по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июн
Снайперы уничтожили десятки тяжелых БПЛА и сотни FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июн
«Вы нам даете заряд»: Галина Бокашевская о реакции бойцов СВО на приезд артистов
25 июн
В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки
25 июн
Уничтожение живой силы ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
ЗРК «Бук-М3» уничтожил более 40 целей противника. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области
24 июн
Огневые группы пресекают атаки дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
Су-34 успешно атаковал личный состав и опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 июн
Гаубицы М‑46 срывают планы ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

16:13
Путин назначил Гладкова послом в Абхазии
16:11
«Это было ужасно»: жители Венесуэлы вспоминают, что пережили при землетрясении
16:03
Барак вместо отдыха: как выбрать безопасный летний лагерь для детей
15:51
Путин выразил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова
15:51
«В этом смысл жизни»: что помогает Наталье Бардо сохранять внутренний свет
15:42
За живое общение: Бастрыкин призвал заменить «Разговоры о важном» на уроки мужества

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Все обошлось»: актер Евгений Стеблов рассказал о госпитализации
Без света и медоборудования: женщина родила среди обломков здания в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео