Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «160 на 160». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вернувшиеся российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, после оказания помощи психологов и медиков их доставят в Россию. Сообщается, что в качестве гуманитарного посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Минобороны РФ публиковало кадры возвращения домой 185 российских солдат, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины. До этого в апреле Россия вернула еще 193 военнослужащих, посредниками также выступили ОАЭ. До этого Москва и Киев также обменялись пленными по формуле «175 на 175». Кроме того, масштабный обмен состоялся 6 марта 2025 года. Тогда РФ вернула 300 своих бойцов, посредниками выступили ОАЭ и США.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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