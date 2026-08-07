Краснеют на глазах: как ускорить созревание помидоров в августе

Август — время, когда огородник живет в режиме ожидания. Теплица пахнет терпким, узнаваемым ароматом зреющих помидоров, плоды уже налились тяжестью, но большинство из них упрямо остаются зелеными. А до первых заморозков остаются считаные недели.

Знакомая ситуация? Хорошая новость в том, что ускорить созревание томатов в августе можно, и для этого не нужны ни сомнительные химические препараты, ни сложные агротехнические ухищрения. Достаточно нескольких проверенных приемов, которые перенаправят силы растения с роста зелени на созревание урожая.

Ошибки дачников в августе: почему помидоры не краснеют

Как ускорить созревание помидоров в августе: что сделать, чтобы томаты быстрее покраснели на огороде. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Первое, что нужно пересмотреть в августе, — это режим полива. В период наливания плодов избыток влаги мешает растению переключить силы с роста зелени на формирование урожая.

Активный полив, который был так полезен в первой половине лета, когда кусты наращивали листья и побеги, во время созревания становится контрпродуктивным. Лишняя вода заставляет растение продолжать развивать зеленую массу, из-за чего плоды могут дольше оставаться незрелыми.

Лучше сократить полив до одного раза в 7–10 дней, поливая растения только под корень. Важно понимать: речь идет о сокращении, а не о полном отказе от воды. Почва должна сохранять легкую влажность — важно не допустить ни переувлажнения, ни застоя воды у корней.

Умеренный недостаток влаги создает для томатов небольшой стресс, благодаря которому куст направляет больше ресурсов на дозревание семян и изменение цвета плодов.

По два листочка: что поможет помидорам покраснеть быстрее в августе

Как ускорить созревание помидоров в августе: что сделать, чтобы томаты быстрее покраснели на огороде. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В августе листья уже не так активно участвуют в фотосинтезе, но продолжают затенять плоды и оттягивать на себя питание. Однако удалять их нужно грамотно, чтобы не навредить растениям.

Лучше начинать с удаления всех листьев под теми кистями, где плоды уже перешли в молочную спелость. Убирают также пожелтевшие, пятнистые и касающиеся земли нижние листья — они не только затеняют плоды, но и могут быть источником фитофторы.

Под каждой плодовой кистью и над ней обязательно оставляют по два листа. Именно через них плоды получают питание и влагу. Полное оголение куста может привести к обратному эффекту: томаты перестанут развиваться.

Каждая кисть получает питание от трех листьев, растущих прямо над ней. Если удалить их раньше времени, плоды не смогут набрать нужный размер.

Безопаснее снимать не более двух-трех листьев в неделю, чтобы избежать стресса для растения. Обрезка не только открывает доступ солнечного света к каждой завязи, но и усиливает проветривание, снижая риск фитофторы — главной напасти конца сезона.

Остановка роста: что поможет помидорам покраснеть быстрее в августе

Как ускорить созревание помидоров в августе: что сделать, чтобы томаты быстрее покраснели на огороде. Фото: www.globallookpress.com/Oksana Korol

Высокорослые томаты в августе продолжают тянуться вверх, но новые кисти уже не успеют вызреть до холодов.

Поэтому верхушки кустов прищипывают, удаляя точку роста главного стебля и оставляя над верхней плодовой кистью два-три листа. Этот прием останавливает вытягивание куста в высоту, и вся энергия растения мгновенно перенаправляется на дозревание уже сформировавшихся плодов.

Одновременно с верхушкой удаляют все вновь появляющиеся цветочные кисти. На каждом растении оставляют не более пять-семь самых развитых гроздей — именно те, которые успеют вызреть до осенних холодов.

Простая арифметика: от цветения до полного созревания в среднем проходит 30–45 дней, поэтому новые цветы, появляющиеся в августе, смысла не имеют — они просто не успеют дать урожай, а силы у куста оттянут немалые.

Сроки прищипки зависят от региона: для средней полосы — примерно до середины августа, для Урала и Сибири — до конца июля, для южных регионов — конец августа — начало сентября.

Калий вместо азота: что поможет помидорам покраснеть быстрее в августе

Как ускорить созревание помидоров в августе: что сделать, чтобы томаты быстрее покраснели на огороде. Фото: www.globallookpress.com/ Sidhik Keerantakath

В августе азотные подкормки полностью исключают. Азот стимулирует рост зеленой массы, а в этот период кусты должны не наращивать листья, а отдавать все силы плодам. На первый план выходят калий и фосфор.

Именно калий в августе становится главным союзником огородника. Этот элемент активирует синтез ликопина — пигмента, отвечающего за красный цвет, и накопление сахаров в мякоти. Калийные подкормки усиливают отток питательных веществ к плодам, делая их сладкими и плотными.

Проще всего использовать сульфат калия: одну столовую ложку удобрения разводят в 10 литрах теплой воды и поливают строго под корень — по 0,5 литра на каждый куст. Обязательное условие: подкормку проводят только по предварительно влажному грунту, чтобы удобрение лучше усваивалось и не обожгло корни.

Из народных средств хорошо зарекомендовал себя зольный настой: стакан древесной золы заливают 10 литрами воды и настаивают сутки, затем поливают по литру под куст. Однако стоит помнить, что зола заметно ускоряет созревание томатов на кислых и слабокислых почвах, а на нейтральном и щелочном грунте может навредить, снижая доступность железа и марганца.

Дополнительно можно опрыскать кусты слабым раствором йода — четыре-пять капель на 10 литров воды. Это простимулирует покраснение плодов.

Когда куст уже не поможет: дозаривание

Как ускорить созревание помидоров в августе: что сделать, чтобы томаты быстрее покраснели на огороде. Фото: www.globallookpress.com/Sidhik Keerantakath

Если ночная температура опускается ниже 10 градусов, процесс созревания на кусте практически останавливается. В этом случае бурые и начавшие розоветь плоды лучше снять и отправить на дозаривание в теплое помещение.

Для дозаривания томаты укладывают в один-два слоя в картонные ящики или деревянные лотки, переслаивая бумагой. Оптимальная температура — от 18 до 25 градусов тепла, помещение должно быть сухим и проветриваемым. Никакого полиэтилена и холодильника — они убивают вкус и замедляют созревание.

Чтобы ускорить процесс, в ящик кладут один спелый томат, яблоко или банан. Они выделяют этилен — газ, который запускает покраснение соседей. Снятые в технической спелости томаты хранятся в разы дольше полностью созревших на кусте, а главное — не растрескиваются от резких перепадов влажности.