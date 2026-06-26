Умер бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев

|
Алена Куликова
Алена Куликова 57 0

Информацию о дате и месте прощания объявят позже.

Экс-глава Вологодской области Позгалев ушел из жизни

Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Позгалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев ушел из жизни в 79 лет. О его смерти сообщили на официальной странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении уточнили, что информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

Вячеслав Позгалев возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 год. За это время он руководил регионом на протяжении 15 лет. После завершения работы на посту губернатора политик продолжил карьеру на федеральном уровне.

С 2011 по 2016 год Позгалев был депутатом Государственной думы шестого созыва, где представлял Вологодскую область. В нижней палате парламента он входил во фракцию партии «Единая Россия». Других подробностей, в том числе о причине смерти бывшего главы региона, в опубликованном сообщении не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что погиб канадский певец, солист американской джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

13:10
Больницы переполнены: в Венесуэле несколько тысяч человек нуждаются в помощи
13:06
Гигантская пробка из 2,8 тысячи машин образовалась у Крымского моста
12:59
Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Запорожье
12:55
В Великобритании мужчину убили у древнего каменного круга во время солнцестояния
12:54
Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
12:47
Вплоть до лишения прав: какое наказание грозит любителям тонировки и ксенона

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Отрезал полноги»: Галину Бокашевскую потрясла история российского бойца
Марию Порошину экстренно спасают врачи: звезде поставили опасный диагноз
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео