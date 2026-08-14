Япония рассмотрит ответные меры после визита Путина на Итуруп

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Токио изучает возможность усиления санкций против Москвы после поездки российского лидера на Курильские острова.

Япония хочет ужесточить санкции после визита Путина

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder/CHROMORANGE

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Власти Японии рассматривают варианты ответных мер после визита президента России Владимира Путина на Итуруп — один из островов южной части Курильской гряды. Об этом 14 августа сообщил телеканал NHK.

«Правительство Японии планирует рассмотреть ответные меры против визита Путина на один из четырех островов, контролируемых Россией и на которые претендует Япония», — говорится в публикации.

Одним из возможных вариантов, по данным телеканала, может стать ужесточение действующих санкций в отношении России, введенных Токио совместно с другими странами на фоне конфликта на Украине.

Ранее МИД Японии выразил «решительный протест» в связи с поездкой российского президента на Итуруп. В японском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают южную часть Курильских островов своей территорией с исторической и юридической точек зрения.

После этого японский МИД вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. Дипломат, в свою очередь, заявил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также выразила протест из-за визита российского лидера.

Президент России впервые лично посетил Курильские острова 13 августа. На Итурупе Владимир Путин побывал на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный», ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками и сделал фотографию с коллективом.

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