Вторая молодость мозга после 40: идеи для хобби, которые перевернут вашу жизнь

После 40 лет многие начинают задумываться о том, чем заняться в свободное время. Дети становятся самостоятельнее, карьера выходит на стабильный уровень, а привычные увлечения уже не приносят прежней радости.

Однако именно этот период может стать отличным временем для поиска нового хобби. Главное — не пытаться найти «идеальное» занятие с первой попытки.

Нейропсихолог Татьяна Маремпольская эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, почему после 40 лет особенно важно иметь любимое дело, какие занятия наиболее полезны для мозга и где искать вдохновение.

Выбирайте занятия, которые развивают мозг

Как найти хобби и увлечения после 40 лет — идеи и советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Henkelmann

По словам специалиста, наиболее полезными считаются хобби, которые задействуют мелкую моторику и требуют активной работы рук.

«Все, что связано с руками, способствует развитию высших мозговых функций. Это рисование, вязание, бисероплетение, лепка из глины, аппликации, выжигание, различные виды творчества. Такая деятельность помогает поддерживать память, мышление и формирование новых нейронных связей», — объяснила эксперт.

Она отметила, что подобные занятия особенно полезны с возрастом, поскольку регулярная тренировка мозга помогает дольше сохранять когнитивные способности.

При этом специалист предостерегает от увлечения компьютеризированными видами творчества. По ее словам, живое взаимодействие с материалом (глина, краски, пряжа) гораздо полезнее для мозга, чем работа с гаджетами, которая дает лишь «быстрый дофамин» и создает лишнее напряжение.

Не забывайте о движении

Как найти хобби и увлечения после 40 лет — идеи и советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Полезным хобби психолог считает не только творчество, но и физическую активность. По ее словам, крепкое психологическое состояние невозможно без хорошего физического самочувствия.

Специалист рекомендует обратить внимание на скандинавскую ходьбу, прогулки, плавание, бег трусцой или регулярные занятия в тренажерном зале. Такие виды активности помогают поддерживать организм и положительно влияют на эмоциональное состояние.

Важно выбирать то, что приносит радость

Как найти хобби и увлечения после 40 лет — идеи и советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Эксперт напоминает, что после 40 лет в организме постепенно происходят возрастные физиологические изменения. Именно поэтому особенно важно уделять внимание занятиям, которые помогают сохранять качество жизни.

По ее словам, хорошее хобби должно не только отвлекать от повседневных забот, но и приносить удовольствие без вреда для здоровья.

«Все, что приносит радость и удовольствие, может стать вашим хобби», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что любимым занятием может быть не только творчество. Для кого-то таким источником положительных эмоций становятся еженедельные походы в баню, для других — спорт или длительные прогулки.

Ведь крепкое физическое состояние напрямую влияет на эмоциональный фон, и наоборот. Поэтому любые хобби, связанные с движением, работают вдвойне эффективно.

Не ищите идеальное хобби — пробуйте

Как найти хобби и увлечения после 40 лет — идеи и советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Одна из главных ошибок, по мнению специалиста, — желание заранее определить, какое занятие подойдет лучше всего.

Психолог советует относиться к поиску нового увлечения как к эксперименту. Можно попробовать рисование, затем керамику, фотографию или вязание. Если интерес не возник — перейти к следующему варианту.

«Нужна „проба пера“. Иногда человека цепляет только третье или четвертое занятие. Пока не попробуешь, невозможно понять, что действительно понравится», — отметила эксперт.

Вспомните, чем любили заниматься в детстве

Как найти хобби и увлечения после 40 лет — идеи и советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/Li Jianan

Еще один способ найти подходящее увлечение — обратиться к собственным детским интересам.

По словам специалиста, именно в детстве человек чаще всего искренне тянется к тем занятиям, которые соответствуют его внутренним склонностям. Со временем многие мечты остаются нереализованными из-за учебы, работы, переездов или семейных обстоятельств.

Поэтому психолог рекомендует честно ответить себе на несколько вопросов:

чем вы любили заниматься в детстве;

о каком кружке или секции мечтали;

что когда-то начали, но не смогли продолжить.

Иногда именно возвращение к старым интересам помогает найти дело, которое будет радовать многие годы.

Новое увлечение может появиться совершенно случайно

Как найти хобби и увлечения после 40 лет — идеи и советы психолога. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Маремпольская привела несколько примеров из своей практики. Одна из ее клиенток никогда не занималась бисероплетением, однако однажды получила в подарок набор для создания картины. Из любопытства решила попробовать — и настолько увлеклась, что позже стала создавать работы на продажу.

Другая женщина после 40 лет неожиданно открыла для себя изготовление декоративного мыла, хотя раньше никогда не интересовалась подобным творчеством.

Еще одна клиентка в зрелом возрасте вспомнила, как любила кукол в детстве, и начала создавать авторские керамические куклы.

По словам психолога, такие истории подтверждают: новое хобби далеко не всегда можно предугадать заранее. Иногда достаточно просто дать себе возможность попробовать что-то непривычное. Главное — не бояться начинать.

Эксперт уверена, что возраст после 40 лет не ограничивает человека, а, наоборот, дает больше возможностей выбирать занятия осознанно.

Если хобби помогает двигаться, развиваться, тренировать мозг и приносит искреннюю радость, значит, оно уже выполняет свою главную задачу. А найти его зачастую можно только одним способом — пробуя новое и не боясь выйти за рамки.