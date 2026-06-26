Возраст молодежи в России предложили повысить до 40 лет

Замсекретаря ОП РФ Гриб предложил считать молодежью людей до 40 лет

В России предложили повысить верхнюю возрастную границу молодежи с 35 до 40 лет. С такой инициативой на полях Петербургского международного юридического форума выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас к молодежи в России относят людей в возрасте от 14 до 35 лет. По мнению Гриба, эти рамки стоит пересмотреть.

«Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте», — сказал он.

Кроме того, по словам Гриба, увеличение продолжительности жизни также делает такой шаг логичным.

«Даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые начали первое клиническое исследование, посвященное возможности замедлить процессы старения. Специалисты изучают, можно ли повлиять на биологический возраст клеток, однако подчеркивают, что подобные разработки пока находятся на стадии научных испытаний.

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