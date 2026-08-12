«Стеклянная кожа» под вопросом: чем опасен уход с семью слоями тонера

Косметолог Камышникова: нанесение семи слоев тонера может навредить коже с акне

Популярный в соцсетях способ ухода за кожей с нанесением тонера в несколько слоев может навредить некоторым людям. Об этом рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины Александра Камышникова в беседе с Газета.ру.

Метод, который получил название «Семь тоников», пришел из корейской индустрии красоты.

«Последователи тренда „Семь тоников“ предлагают наносить одно и то же средство — увлажняющий тонер — несколько раз подряд с небольшими промежутками. Количество повторов — от трех до семи, в зависимости от типа кожи», — рассказала эксперт.

Считается, что такой уход помогает сделать кожу более гладкой, увлажненной и создать эффект так называемой «стеклянной кожи».

По словам специалиста, после каждого нанесения необходимо дождаться, пока средство частично впитается, а затем повторять процедуру. Однако такой подход подходит не всем.

Косметолог предупредила, что большое количество слоев одного средства может создать на коже плотную влажную пленку. В результате повышается риск размножения бактерий, а у людей с проблемной кожей могут появиться воспаления, закрытые комедоны и новые высыпания.

Отдельное внимание врач обратила на состав косметики. Если в тонере содержатся кислоты, многократное нанесение может привести к сильному раздражению и повреждению кожи. Для подобных процедур, по ее словам, подходят только мягкие увлажняющие средства без агрессивных компонентов, спирта и большого количества ароматизаторов.

Камышникова порекомендовала не наносить один продукт много раз подряд, а использовать привычную последовательность ухода: очищение кожи, увлажнение и нанесение средств, которые подходят для конкретных задач.

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