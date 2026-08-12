Космонавт Дубров показал солнечное затмение с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров сфотографировал частичное солнечное затмение с борта Международной космической станции (МКС). Кадры с орбиты опубликовала госкорпорация Роскосмос.

В Роскосмосе рассказали, что снимки были сделаны с высоты около 400 километров в момент, когда Луна закрывала часть солнечного диска. Полученные фотографии показали, как выглядело редкое астрономическое явление с борта МКС.

Солнечное затмение 12 августа продолжалось с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза составила 1,019 и наступила в 20:46 мск. Полная фаза длилась 2 минуты 18 секунд и была видна в районе острова Исландия.

По словам старшего научного сотрудника сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований РАН Олега Угольникова, частичную фазу затмения можно было наблюдать в районе западного побережья Аляски, а также в Анадыре на Чукотке. В России полную фазу явления можно было увидеть с восточного побережья полуострова Таймыр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальных сетях распространилась информация о якобы полном исчезновении гравитации на Земле 12 августа 2026 года. Согласно вирусной теории, планета должна была на семь секунд потерять притяжение, из-за чего люди и предметы якобы поднялись бы в воздух. В НАСА опровергли подобные заявления и отметили, что фундаментальные законы физики не допускают внезапного отключения гравитации Земли на несколько секунд.

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