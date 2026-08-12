Суд продлил арест блогеру Диане Шурыгиной

Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Диане Шурыгиной по делу об обороте порнографических материалов.

Решение суда о продлении ареста до 19 октября 2026 года приняли 12 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 октября 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 10 августа, суд отклонил жалобу на продление меры пресечения по делу об изготовлении и распространении порнографии. До этого Шурыгиной была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, который позднее продлили до 19 августа.

По версии следствия, блогер публиковала откровенные фото и видео в платных каналах. После избрания меры пресечения продажа доступа к материалам, как отмечалось, продолжилась.

По этому же делу под домашний арест отправили актрису Анастасию Овсянникову, известную как Настя Холод, и немецкого продюсера Людвига Кричкера. Шурыгиной грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после публичного обвинения знакомого в изнасиловании. Молодой человек настаивал на добровольности отношений и утверждал, что не знал о реальном возрасте девушки. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, однако позднее срок наказания был сокращен.