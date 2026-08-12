Двенадцать жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников

В результате атак ударных беспилотников и детонации взрывоопасного предмета в ДНР пострадали двенадцать мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале.

В Буденновском районе города в результате атаки на жилой дом пострадал подросток 2011 года рождения.

В Ворошиловском районе на остановке общественного транспорта травмы средней степени тяжести получили три женщины 2002, 1984 и 1967 годов рождения.

Еще три человека пострадали в Горловке. В Калининском районе города в результате удара по автомобилю ранения получили два мужчины 1976 и 1969 годов рождения. В Центрально-Городском районе при детонации взрывоопасного предмета травмы получил мужчина 1983 года рождения.

В городском округе Торез медицинская помощь понадобилась пяти мужчинам в возрасте от 55 до 37 лет. По информации Дениса Пушилина, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Также были повреждены шесть жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, машина скорой помощи, техника МЧС России, грузовой автомобиль и три легковые машины. Последствия атак зафиксировали в Донецке, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Енакиево, Торезе, Снежном, а также в Ясиноватском и Волновахском муниципальных округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 147 беспилотников ВСУ над различными регионами страны. Часть воздушных целей была перехвачена и ликвидирована над акваторией Черного моря.

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