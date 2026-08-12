Жители Исландии увидели полное солнечное затмение

Очевидцы запечатлели полную фазу солнечного затмения в районе Лаутрабьярг в Исландии, где Луна на несколько минут полностью закрыла Солнце.

В Исландии лучше всего просматривалось полное солнечное затмение. Также астрономическое явление было хорошо видно в Гренландии и Испании.

В Москве и большинстве регионов Центральной России можно было увидеть только частичную фазу затмения. Полное затмение на территории России наблюдалось на северо-востоке полуострова Таймыр — в районе берега Прончищева.

Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал частичное солнечное затмение с борта Международной космической станции. Кадры с орбиты опубликовала госкорпорация Роскосмос. Снимки были сделаны с высоты около 400 километров в момент, когда Луна закрывала часть солнечного диска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что август 2026 года станет насыщенным месяцем для любителей астрономии. В течение месяца жители Земли смогут наблюдать несколько заметных явлений: сближение планет, пик метеорного потока Персеиды, а также солнечное и лунное затмения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.