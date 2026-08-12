Нефтяное пятно от танкера Caroline Bezengi достигло побережья Омана

Нефтяное загрязнение, возникшее после аварии на танкере Caroline Bezengi, добралось до береговой линии Омана. Об этом сообщило управление по охране окружающей среды султаната.

Специалисты зафиксировали следы нефти на нескольких пляжах в районе мыса Рас-Мадрака. По оценкам ведомства, загрязненный участок побережья в этом районе может увеличиться до 40 километров. Также существует риск попадания нефтяного пятна на южные пляжи острова Масира, где под угрозой может оказаться береговая линия протяженностью от десяти до 20 километров.

Власти Омана продолжают следить за распространением загрязнения с помощью спутниковых данных и компьютерного моделирования. Для устранения последствий разлива привлечены специальные бригады, которые в первую очередь работают в экологически уязвимых районах. Жителей и рыбаков призвали не приближаться к загрязненным территориям и сообщать о них профильным службам.

Танкер Caroline Bezengi длиной 247 метров вышел из черноморского порта в мае. 8 июня экипаж сообщил о взрыве на борту, после чего судно село на мель у островов Эль-Халланият в провинции Дофар, что привело к утечке нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Норвегии загорелся танкер Bergstraum, перевозивший серную кислоту. По данным экстренных служб, на борту судна находились 15 членов экипажа. Моряки самостоятельно участвовали в тушении пожара. Перед возгоранием на танкере произошел сильный взрыв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.