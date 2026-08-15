Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 20 человек

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 9 0

Спасатели продолжают разбор завалов после мощных подземных толчков у острова Флорес.

Жертвы землетрясения в Индонезии 15 августа новости

Фото: Reuters/Stringer

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Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 у побережья восточной части Индонезии. Об этом 15 августа сообщило агентство Reuters.

По данным спасателей, в районе портового города Маумере обнаружили тела 20 погибших. Еще шесть человек получили травмы, двое остаются заблокированными под завалами.

Землетрясение вызвало локальные волны цунами высотой менее одного метра. Угрозу цунами официально отменили спустя три часа после подземных толчков.

Спасательные службы пока не могут в полном объеме добраться до региона Нагекео, расположенного рядом с эпицентром, из-за оползней, перекрывших дороги, и проблем со связью. Власти подтвердили эвакуацию около двух тысяч жителей, а также сообщили о разрушениях зданий и погибших под обломками.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что обращений от российских туристов в связи с землетрясением не поступало. При этом в организации отметили, что основная часть отдыхающих из РФ находится на острове Бали.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов острова Флорес. Эпицентр находился примерно в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. После основного удара специалисты зафиксировали серию повторных подземных толчков.

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