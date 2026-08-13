Путин пообедал с экипажем «Варяга» и поблагодарил ТОФ за проведение учений

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Президент подчеркнул, что моряки Тихоокеанского флота находятся «на переднем крае», обеспечивая безопасность страны.

Путин пообедал с экипажем ракетного крейсера «Варяг»

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин поблагодарил экипаж ракетного крейсера «Варяг» за организацию учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом глава государства заявил во время совместного обеда с моряками.

«Хочу поблагодарить и командующего, командира, заместителя, и всех вас за учения, за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно — поддерживать в боеготовности флот, все вооруженные силы, особенно в этом регионе важно», — сказал глава государства в ходе обеда.

Путин отметил, что накануне визита на крейсер обсуждал ценность подготовки флота на совещании с командованием ТОФ, а до этого — в Москве с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

Президент также подчеркнул, что моряки-тихоокеанцы тоже находятся «на переднем крае», а не в тылу, поскольку они поддерживают боеспособность всего российского флота, что критически важно для обеспечения безопасности страны. По его словам, нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, и флот также вносит свой вклад в оборону.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин с борта «Варяга» проконтролировал завершающую стадию учений ТОФ. Учения проходят с 4 августа вблизи Южно-Сахалинска. Руководит мероприятием адмирал Виктор Лиина, в нем задействованы более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и почти 30 летательных аппаратов.

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