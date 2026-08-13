«Это параллельные миры» Урсуляк не пойдет на премьеру «Войны и мира» Андреасяна

Режиссер Урсуляк не пойдет на премьеру фильма «Война и мир» коллеги Андреасяна

Режиссер Сергей Урсуляк, который сейчас работает над многосерийной экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир», не собирается на премьеру полнометражной киноверсии того же произведения, снятую его коллегой Сариком Андреасяном. Об этом он заявил в беседе с журналистами «Известий».

«Я в принципе не очень хожу в кинотеатры. На премьеры тем более не хожу. Кроме того, я думаю, в тот момент, когда Сарик Андреасян будет отмечать премьеру, у меня будет самый разгар съемок», — сказал режиссер.

Урсуляк не видит в коллеге конкурента, так как в принципе не видит в появлении разных интерпретаций одного произведения ничего предосудительного. Он вспомнил многочисленные театральные постановками «Войны и мира» и отметил, что разные прочтения могут существовать одновременно. Так, спектакли Римаса Туминаса, Петра Фоменко, Андрея Кончаловского и Юрия Грымова шли в Москве параллельно и никому, по словам Урсуляка, «это не мешало жить».

По мнению режиссера, две новые экранизации могут привлечь к роману разных зрителей и стать поводом для дискуссий — публике будет интересно даже просто сравнить работы. Сам он считает важным вернуть «Войну и мир» в круг общественного обсуждения. За проектом Андреасяна Урсуляк не следит и не испытывает любопытства.

«Это параллельные миры. Я знаю, кто у него играет, потому что об этом все пишут. Ну и слава богу. От того, что кто-то посмотрит фильм Сарика Андреасяна и узнает, что война 1812 года закончилась победой русских, от меня не убудет. За этот спойлер я не борюсь», — подытожил режиссер.

Урсуляк также подметил, что французские экранизации «Отверженных» по роману Виктора Гюго выходят каждые пять лет. Многие крупнейшие артисты играли Жана Вальжана, и это никому не навредило, потому что подобные литературные шедевры — это часть культуры любой страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сарик Андреасян приступил к работе над своей версией романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Он уже опубликовал первый постер будущего фильма и заявил, что в данный момент пишется сценарий. Съемки картины запланированы на весну 2027 года. Андреасян также обратился к поклонникам с вопросом о возможных исполнителях ролей Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. В последние годы режиссер экранизирует произведения русской литературы: до «Войны и мира» на экраны вышли «Онегин» и «Сказка о царе Салтане».

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