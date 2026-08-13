Загадайте желание: пик активности летнего звездопада Персеиды придется на 5 утра

В Москве пик активности летнего звездопада Персеиды придется на 5 утра

Сегодняшняя ночь самая лучшая в этом году для того, чтобы загадывать желания. Дело в том, что эти сутки уникальные.

Ближе к рассвету на одном участке неба выстроятся в ряд Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер, это парад планет.

Пару часов назад жители российских северных регионов могли наблюдать солнечное затмение. У нас его было видно в Санкт-Петербурге, Карелии и Мурманске. Но больше всего повезло гражданам Скандинавии и Европы.

Кстати на орбите затмение смотрится менее впечатляюще, кадры сегодня сделали наши космонавты. На высоте 400 километров резкое исчезновение солнца событие более привычное.

А вот самое главное событие еще только начинается: эта ночь самый лучший момент для наблюдения за потоком Персеидов. Если сейчас выйти на улицу и на небе мало облаков, то за час можно насчитать порядка 100 метеоров. И каждая из падающих звезд, это ваше желание.

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