Рейтинг полезности: названы лучшие и худшие способы приготовления куриных яиц

Daily Mail: варка яиц признана самым полезным способом приготовления продукта

Яйца пашот и вареные яйца признаны наиболее полезными способами приготовления этого продукта. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на эксперта по питанию Энн Гэрри.

По словам специалиста, эти методы не требуют использования масла или жиров, что позволяет сохранить высокую питательную ценность блюда без добавления лишних калорий.

«Яйца — один из самых питательных и универсальных продуктов природы, обеспечивающий организм высококачественным белком вместе с важными нутриентами, включая витамин B12, витамин D, йод и холин», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что для долгосрочного здоровья важно не только то, как вы готовите продукт, но и с чем вы его подаете на стол.

В составленном рейтинге из 14 позиций верхние строчки заняли варианты без добавления жира. Помимо варки, эксперт выделила омлет (скрэмбл), приготовленный на сковороде с антипригарным покрытием без молока и масла, а также яйца, запеченные с овощами.

Пятерку лидеров замыкают яйца «в мешочек». Худшими вариантами с точки зрения диетологии оказались жарка на сливочном масле и омлет с добавлением жирных сливок.

Гэрри пояснила, что такие методы перенасыщают продукт насыщенными жирами. Нутрициолог также затронула тему выбора продуктов, указав, что, хотя органические яйца могут содержать больше омега-3, обычные яйца также остаются здоровой пищей.

Ключевым советом стало сочетание блюд с клетчаткой, например, с овощами или цельнозерновым хлебом, чтобы сбалансировать отсутствие волокон в самом яйце.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.