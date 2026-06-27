Два человека погибли после отравления на дне рождения в Солнечногорске

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Алена Куликова
Алена Куликова 97 0

Еще шесть пострадавших госпитализировали.

Восемь человек отравились на дне рождении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В подмосковном Солнечногорске во время празднования дня рождения произошло массовое отравление, сообщили источники 5-tv.ru.

По предварительной информации, инцидент случился в ночь с 26 на 27 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Бакеево.

Признаки отравления были выявлены у восьми человек. До прибытия медицинской помощи скончались двое мужчин. Еще шесть пострадавших были госпитализированы с диагнозом «острое пероральное отравление неизвестным веществом». По имеющимся данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, погибшим было 25 и 26 лет. Что стало причиной массового отравления, пока неизвестно. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют происхождение вещества, вызвавшего отравление.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Камышине Волгоградской области в местном кафе 35 человек отравились роллами, суши и салатами.

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