Боятся людей? Почему зумеры прячутся от коллег во время «тихих обедов»

Молодые специалисты нередко выбирают полное одиночество во время перерывов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Зумеры изолируются во время обеда, чтобы не обсуждать работу за едой
Молодые специалисты из поколения зумеров все чаще отказываются от шумных посиделок в столовой в пользу полной изоляции во время перерыва. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор Валентина Романова.
По словам эксперта, с виду безобидный обед с коллегами для многих перестал быть отдыхом.
«Даже во время перерыва людям приходится поддерживать беседу, обсуждать рабочие вопросы и оставаться включенными в корпоративную среду», — пояснила она.
Именно поэтому молодые сотрудники теперь отправляются на прогулку в одиночестве, выбирают тихие уголки или полностью отключают уведомления на телефоне.
Романова призвала работодателей не путать постоянное присутствие в офисе с реальной эффективностью. По ее словам, бизнес уже окончательно сместил фокус с имитации бурной деятельности на результат.
«Если специалист качественно выполняет задачи и соблюдает сроки, постоянная визуальная доступность не должна быть обязательным требованием», — уверена HR-директор.
Она подчеркнула, что эмоционально стабильный и умеющий вовремя перезагрузиться работник приносит компании гораздо больше пользы, чем тот, кто сидит на пределе возможностей и тихо выгорает.
Короткие передышки в тишине она назвала простым инструментом профилактики истощения.
«Можно выбрать любой способ восстановления, но после перерыва человек должен вернуться к работе и выполнять свои задачи», — резюмировала эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что зумерам при поиске первой работы не стоит наглеть.
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