Боятся людей? Почему зумеры прячутся от коллег во время «тихих обедов»

Зумеры изолируются во время обеда, чтобы не обсуждать работу за едой

Молодые специалисты из поколения зумеров все чаще отказываются от шумных посиделок в столовой в пользу полной изоляции во время перерыва. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор Валентина Романова.

По словам эксперта, с виду безобидный обед с коллегами для многих перестал быть отдыхом.

«Даже во время перерыва людям приходится поддерживать беседу, обсуждать рабочие вопросы и оставаться включенными в корпоративную среду», — пояснила она.

Именно поэтому молодые сотрудники теперь отправляются на прогулку в одиночестве, выбирают тихие уголки или полностью отключают уведомления на телефоне.

Романова призвала работодателей не путать постоянное присутствие в офисе с реальной эффективностью. По ее словам, бизнес уже окончательно сместил фокус с имитации бурной деятельности на результат.

«Если специалист качественно выполняет задачи и соблюдает сроки, постоянная визуальная доступность не должна быть обязательным требованием», — уверена HR-директор.

Она подчеркнула, что эмоционально стабильный и умеющий вовремя перезагрузиться работник приносит компании гораздо больше пользы, чем тот, кто сидит на пределе возможностей и тихо выгорает.

Короткие передышки в тишине она назвала простым инструментом профилактики истощения.

«Можно выбрать любой способ восстановления, но после перерыва человек должен вернуться к работе и выполнять свои задачи», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зумерам при поиске первой работы не стоит наглеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.