Боятся людей? Почему зумеры прячутся от коллег во время «тихих обедов»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 57 0

Молодые специалисты нередко выбирают полное одиночество во время перерывов.

Почему зумеры обедают в одиночестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Зумеры изолируются во время обеда, чтобы не обсуждать работу за едой

Молодые специалисты из поколения зумеров все чаще отказываются от шумных посиделок в столовой в пользу полной изоляции во время перерыва. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор Валентина Романова.

По словам эксперта, с виду безобидный обед с коллегами для многих перестал быть отдыхом.

«Даже во время перерыва людям приходится поддерживать беседу, обсуждать рабочие вопросы и оставаться включенными в корпоративную среду», — пояснила она.

Именно поэтому молодые сотрудники теперь отправляются на прогулку в одиночестве, выбирают тихие уголки или полностью отключают уведомления на телефоне.

Романова призвала работодателей не путать постоянное присутствие в офисе с реальной эффективностью. По ее словам, бизнес уже окончательно сместил фокус с имитации бурной деятельности на результат.

«Если специалист качественно выполняет задачи и соблюдает сроки, постоянная визуальная доступность не должна быть обязательным требованием», — уверена HR-директор.

Она подчеркнула, что эмоционально стабильный и умеющий вовремя перезагрузиться работник приносит компании гораздо больше пользы, чем тот, кто сидит на пределе возможностей и тихо выгорает.

Короткие передышки в тишине она назвала простым инструментом профилактики истощения.

«Можно выбрать любой способ восстановления, но после перерыва человек должен вернуться к работе и выполнять свои задачи», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зумерам при поиске первой работы не стоит наглеть.

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