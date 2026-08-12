Один человек погиб в результате ночной атаки украинских БПЛА на Крым

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 78 0

Силы ПВО продолжают отражать массированные налеты.

БПЛА ВСУ убил мирного жителя в Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Мирный житель погиб в результате террористической атаки украинских формирований на Крымский полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Минувшей ночью в результате атаки вражеских беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированные налеты.

В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, было сбито более 30 дронов, однако обломки повредили остекление в восьми жилых домах Балаклавы.

Ранее 5-tv.ru писал, что за минувшую ночь расчеты ПВО уничтожили 502 украинских беспилотника над регионами России. По информации Минобороны, наибольшее число дронов было ликвидировано над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей и над Краснодарским краем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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