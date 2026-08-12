Один человек погиб в результате ночной атаки украинских БПЛА на Крым
Силы ПВО продолжают отражать массированные налеты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мирный житель погиб в результате террористической атаки украинских формирований на Крымский полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Минувшей ночью в результате атаки вражеских беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированные налеты.
В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, было сбито более 30 дронов, однако обломки повредили остекление в восьми жилых домах Балаклавы.
Ранее 5-tv.ru писал, что за минувшую ночь расчеты ПВО уничтожили 502 украинских беспилотника над регионами России. По информации Минобороны, наибольшее число дронов было ликвидировано над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей и над Краснодарским краем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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