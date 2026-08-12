Самолет из Хабаровска в Новосибирск вынужденно сел в Братске из-за дебошира

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 57 0

Нарушителя спокойствия уже у трапа ждал наряд транспортной полиции.

Дебошир сорвал рейс Хабаровск — Новосибирск

Фото: Telegram/Аэропорт Братск/daerobratsk

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Самолет Airbus A321neo, следовавший рейсом Хабаровск — Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска из-за неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным аэропорта, 35-летний мужчина начал вести себя буйно вскоре после взлета, создавая угрозу безопасности для 198 пассажиров и экипажа. Командир воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту.

В 10:55 по местному времени лайнер приземлился в Братске, где нарушителя уже ждали сотрудники транспортной полиции. Буяна сняли с рейса, после чего специалисты оперативно дозаправили борт и провели необходимое наземное обслуживание. Уже в полдень самолет продолжил полет в пункт назначения.

В аэропорту отметили, что это уже второй за неделю случай вынужденной посадки на этом же маршруте. В воскресенье рейс Хабаровск — Новосибирск садился в Братске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как босой мужчина устроил неоднозначный перформанс в залах Эрмитажа.  

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