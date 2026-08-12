«В СИЗО буду ходить»: что грозит жене Курбана Омарова за подпольную косметологию

Громкий скандал произошел с участием жены предпринимателя Курбана Омарова. За что девушку увезли в полицию? В чем ее обвинила популярный блогер? Почему она настаивает, что косметолог опасна для общества, а своей деятельностью калечит людей? И как на эту историю отреагировала бывшая Курбана Ксения Бородина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Почему вам, Курбан, нормально, что ваша жена работает серым косметологом, подпольным? Это резонансное дело, мы требуем сотрудника ОБЭП, а лучше двоих», — заявляет блогер Марина Ильина.

На этих кадрах бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, и его нынешняя супруга Валерия. Блогер Марина Ильина обвинила девушку, которая работает косметологом, в нарушении закона.

«Это корейский, но это неоригинальный», — говорит Валерия Омарова.

«В смысле неоригинальный? Вы что, прикалываетесь? Вы врач? Покажите ваш диплом. Это что вообще? Вы что, издеваетесь надо мной?» — спрашивает Ильина.

Марина утверждает, что на просьбу предоставить диплом о медицинском образовании Валерия ответила отказом.

«Первое, что меня насторожило, — это возраст Валерии. Ей всего 25. Она позиционирует себя как опытного, востребованного специалиста с большим опытом. Как-то это все не стыкуется. Сначала Валерия говорила, что диплома просто нет на месте», — рассказывает Марина Ильина.

«Косметолог, который осуществляет данные услуги потребителю, конечно, должен иметь соответствующее образование. И по требованию потребителя он обязан предоставить ему данные о своем образовании», — объясняет адвокат Елена Пономарева.

Сама Омарова уверяет: Марина Ильина лжет.

«Она попросила перед началом процедуры документы и документы о моем образовании. Все это было ей представлено, после чего мы нанесли ей анестезию», — делится жена Курбана Омарова.

А после этого, по словам Валерии, события вдруг стали развиваться как в остросюжетном детективе.

«В полицию позвонила я сама и попросила, чтобы мне дали выйти на воздух, потому что мне стало плохо», — уточняет Омарова.

«Просто загнали человека в угол, в стрессовую ситуацию для того, чтобы потом показать, как она испугалась. Естественно, она испугалась. А вы бы не испугались?» — отмечает предприниматель Курбан Омаров.

«А вы в СИЗО к Валерии будете ходить?» — спрашивает Ильина.

«Я к вам в СИЗО буду ходить», — отвечает Курбан Омаров.

У каждой из сторон своя правда. Валерия и Курбан говорят: полицию вызвали они. Блогер настаивает: это сделала она с целью привлечь косметолога к ответственности.

«Валерию никто не удерживал, никто не применял к ней силу, никто даже пальцем ее не трогал. Мы лишь просили ее дождаться сотрудников и не покидать место происшествия», — заявляет Марина Ильина.

«В полицию я поехала сама, по своей же просьбе, чтобы добиться справедливости и написать заявление. Увидев это, Мария, эта девушка-блогер, подбежала и начала размахивать руками и говорить: «Ой, смотрите, давайте сделаем контент, что Валерию увозят», — вспоминает Валерия Омарова.

«Диплом покажите», — требует Ильина.

«У меня нет никакого диплома… Она вам ничего не должна показывать», — уверяет Омаров.

Предприниматель говорит: его жена не нарушает закон. Имеет медицинское образование, работает с качественным оборудованием и на сертифицированных препаратах.

«Когда эта девушка пришла на процедуру, она попросила документы на аппарат, попросила диплом, она все проверила. И после того, как убедилась, что у нас все есть, она убрала это в сторону и начала записывать свой контент. Потому что иначе бы она не заработала», — заявляет Курбан Омаров.

«Для меня принципиально важно понять, были ли соблюдены все требования закона, в том числе связанные с медицинской лицензией и оказанием медицинских услуг», — говорит блогер.

«Марина Ильина — блогер из Нижнего Новгорода, блогер-ревизор. Она посещает салоны красоты, проводит собственные проверки», — рассказывает светский журналист Юлия Панарина.

По роду своей деятельности Ильина часто сталкивается с подобными ситуациями. Но говорит, что всегда действует в рамках закона и в интересах простых граждан.

«Сейчас я жду официального ответа от полиции, после этого станет понятно, какие дальнейшие шаги предпринимать», — делится блогер Ильина.

Курбан и Валерия, в свою очередь, тоже написали на Марину заявление в полицию.

«Когда включалась камера, Мария пыталась нападать, выкрикивала оскорбления и вела себя крайне неадекватно. После того, как выключалась камера, она становилась обычным человеком, уходила, с кем-то разговаривала, с кем-то договаривалась», — отмечает Валерия Омарова.

Общественность ждала реакции на неприятную ситуацию бывшей жены Курбана Ксении Бородиной. В свое время они расстались со скандалом. И телеведущая не упускает случая подколоть экс-супруга.

«Ксения Бородина неоднократно рассказывала эту историю о том, что Курбан действительно ей изменял, и она ушла от него именно из-за этого. После заявления Ксении Курбан и сам признался на публику о том, что он изменял ей, будучи в браке. Он долго встречался с Валерией и не говорил об этом Ксении», — говорит журналист Панарина.

Однако в этот раз Бородина решила не вмешиваться в конфликт. Зато высказалась ее подруга Ольга Орлова. В своей публикации она не упомянула жену Курбана. Но подписчики уверены: речь именно о ней.

«Сейчас очень много псевдопрофессионалов развелось. Одно дело, если это не касается здоровья, другое дело, когда ты работаешь с людьми и можешь причинить вред на всю жизнь», — подчеркивает певица.

«Валерия может быть привлечена как к административной ответственности: от 2000 до 2500 рублей. А если это будет все-таки юридическое лицо привлекаться, то штрафы от 40 тысяч до 50 тысяч рублей», — уточняет адвокат Пономарева.

В данный момент идут проверки по заявлениям обеих сторон. Кто из них говорит правду, решит суд.