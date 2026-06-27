«С раком четвертой стадии можно наслаждаться»: Лерчек пообещала бороться за жизнь

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Алена Куликова
Алена Куликова 59 0

Онкология была диагностирована у блогера после рождения младшего сына.

Лерчек пообещала победить рак и не сдаваться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Блогер Чекалина пообещала бороться с раком и не сдаваться

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые за несколько лет согласилась на большое интервью. Собеседницей стала журналист и блогер Надежда Стрелец. Разговор был посвящен состоянию блогера.

«Я хочу показать всем, что с раком четвертой стадии можно жить, можно наслаждаться жизнью и можно его победить. Я верю, что это сделаю», — заявила Лерчек в интервью Надежде Стрелец.

Блогер пообещала бороться и жить ради детей и любимого человека. Сейчас Валерия живет с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

Во время интервью Лерчек сняла парик и показала бритую голову. Она также рассказала, что решение побриться на камеру было принято ради психологического облегчения, а также для получения поддержки от зрителей.

Валерия также рассказала о бытовых деталях лечения. Ее партнер Луис скрывал от нее выпавшие волосы, собирая их в ванной, чтобы не расстраивать девушку. Диагноз был поставлен после рождения младшего сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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