«С раком четвертой стадии можно наслаждаться»: Лерчек пообещала бороться за жизнь
Онкология была диагностирована у блогера после рождения младшего сына.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блогер Чекалина пообещала бороться с раком и не сдаваться
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые за несколько лет согласилась на большое интервью. Собеседницей стала журналист и блогер Надежда Стрелец. Разговор был посвящен состоянию блогера.
«Я хочу показать всем, что с раком четвертой стадии можно жить, можно наслаждаться жизнью и можно его победить. Я верю, что это сделаю», — заявила Лерчек в интервью Надежде Стрелец.
Блогер пообещала бороться и жить ради детей и любимого человека. Сейчас Валерия живет с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.
Во время интервью Лерчек сняла парик и показала бритую голову. Она также рассказала, что решение побриться на камеру было принято ради психологического облегчения, а также для получения поддержки от зрителей.
Валерия также рассказала о бытовых деталях лечения. Ее партнер Луис скрывал от нее выпавшие волосы, собирая их в ванной, чтобы не расстраивать девушку. Диагноз был поставлен после рождения младшего сына.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?