«Не знаю, сколько мне осталось»: Лерчек впервые дала интервью после страшного диагноза
В периоды улучшения состояния инфлюенсер старается жить максимально полно, поскольку точный прогноз врачей неизвестен.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Блогер Чекалина дала большое интервью
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые за несколько лет согласилась на большое интервью. Собеседницей стала журналист и блогер Надежда Стрелец. Разговор был посвящен онкологическому заболеванию блогера и многочисленным сомнениям подписчиков.
Многие пользователи до сих пор не верят, что у Чекалиной действительно рак желудка четвертой стадии. Поводом для недоверия стала ее активность в соцсетях: она танцует, ходит в спортзал и появляется на публичных мероприятиях.
В беседе Лерчек пояснила, что ее самочувствие нестабильно. В периоды улучшения она старается жить максимально полно, поскольку точный прогноз врачей ей неизвестен.
«Может быть, мне осталось, не знаю, там, три месяца, а может быть, 30 лет», — сказала блогер.
Во время интервью Лерчек сняла парик и показала бритую голову, не сдержав слез. Она призналась, что решение побриться было принято ради психологического облегчения, а также для получения поддержки от зрителей.
Валерия также рассказала о бытовых деталях лечения. Ее партнер Луис скрывал от нее выпавшие волосы, собирая их в ванной, чтобы не расстраивать девушку. Диагноз был поставлен после рождения младшего сына, а переход на тяжелую стадию связан с тем, что во время домашнего ареста она не могла посещать врачей.
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