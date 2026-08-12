Всем на зависть: назван секрет долгого семейного счастья

Dаilу Маil: поцелуи на публике признаны залогом долгого семейного счастья

Частые проявления любви на глазах у окружающих напрямую коррелируют с высоким уровнем удовлетворенности отношениями в паре. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Силезского университета в Катовице.

В ходе научной работы специалисты проанализировали поведение более чем 400 добровольцев из разных стран, оценивая частоту объятий, поцелуев и публичных признаний в любви. Авторы исследования подчеркивают, что демонстрация романтической привязанности не только улучшает самочувствие, но и помогает эффективнее бороться со стрессом.

Исследователи отметили, что на готовность проявлять чувства сильно влияют культурные традиции и социальные нормы. В эксперименте приняли участие представители Польши, Индонезии и Непала в возрасте от 18 до 49 лет.

«Проявления романтической привязанности, как публичные, так и частные, способствуют улучшению самочувствия, снижению стресса, большей удовлетворенности жизнью и расширению удовлетворенности отношениями», — пояснили эксперты в своей работе.

Наиболее открытыми оказались поляки, в то время как жители Индонезии продемонстрировали самый низкий уровень публичной нежности. Примечательно, что даже при негативном отношении части общества в сети или жалобах прохожих на «неуместные» ласки в метро, наука подтверждает пользу таких действий для психологического климата внутри пары.

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