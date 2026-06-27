«Она на грани»: звезда «Пацанок» Лаурита Карпова впала в кому

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Причиной критического состояния девушки стало падение.

Что известно о Лаурите Карповой

Фото: Instagram*/ _lu_official_

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Участница шоу «Пацанки» Лаурита Карпова впала в кому

Участница реалити-шоу «Пацанки» Лаурита Карпова впала в кому. Об этом рассказала ее подруга, слова девушки цитирует Starhit.ru.

«Прямо сейчас молодая девушка лежит в коме. Она на грани. Врачи делают все возможное, но сейчас идет война на тонком плане — ее дух борется за жизнь», — заявила знакомая.

Подруга также рассказала, что Карповой диагностированы закрытый пневмоторакс, перелом лопатки, кровоизлияние в головной мозг, а также была проведена операция по удалению 11-го позвонка. Известно, что такие травмы девушка получила после падения.

Знакомая участницы шоу «Пацанки» просит у поклонников энергетической поддержки для Лауриты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Карпова росла в неблагополучной семье, ее мать зарабатывала на жизнь проституцией и совсем не занималась Лауритой. После участия в шоу «Пацанки» девушка смогла оставить прошлое позади, изменить отношение к жизни и строила планы на будущее.

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