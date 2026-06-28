Певицу Алсу с 43-летием поздравила ее дочь Микелла Абрамова

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Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

Заслуженная артистка России ранее опубликовала видео с букетами и воздушными шарами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/ alsou_a; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка России Алсу Абрамова 27 июня отметила 43-летие и в личных социальных сетях опубликовала видео с букетами и воздушными шарами.

Артистка сказала, что испытывает благодарность за жизнь, людей рядом и возможность любить и строить планы. Также она попросила о здоровье родителей и близких.

«Мне кажется, я нахожусь в очень красивом этапе своей жизни — более осознанном», — написала певица в социальных сетях.

Дочь Микелла Абрамова, живущая в США, поздравила мать, опубликовав архивные фото с семьей. Она написала, что ежегодно благодарит за маму, считает ее примером и поддержкой.

тексттекст. Instagram*/ mikellaabramova

«Без тебя я никто. Я тебя очень люблю», — подписала фото Микаелла.

У Алсу трое детей: Микелла, Сафина и Рафаэль. В 2024 году она развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Алсу окончила престижную частную школу и теперь готовится к учебе в университете.

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Певицу Алсу с 43-летием поздравила ее дочь Микелла Абрамова

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