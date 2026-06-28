Никита и Дарья Нагорные сообщили о рождении второго ребенка

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Семью уже поздравили друзья и коллеги.

Никита и Дарья Нагорные во второй раз стали родителями

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его супруга, заслуженный мастер спорта России Дарья Нагорная, во второй раз стали родителями, сообщила спортсменка в социальных сетях, опубликовав видео, снятое в день родов.

В ролике супруги показали сборы в родильный дом, моменты схваток и встречу родителей с новорожденным в палате. У пары родилась дочь.

«Добро пожаловать в этот мир! 26.06.26», — подписала публикацию Дарья.

Семью поздравили друзья и коллеги, среди которых Александра Трусова, Дмитрий Тарасов и Евгения Медведева.

Никита и Дарья уже воспитывают сына Марка, который появился на свет в 2023 году. О второй беременности гимнастка рассказала зимой, когда сообщила супругу новость с помощью небольшого розыгрыша. Теперь в семье Нагорных двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что комик и телеведущий Вадим Галыгин стал отцом в четвертый раз. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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