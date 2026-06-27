Экс-замминистра здравоохранения Астрахани Джуваляков попал в число отравившихся

Среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани оказался бывший заместитель министра здравоохранения области Павел Джуваляков. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Групповая вспышка острой кишечной инфекции в Астрахани была зафиксирована в период с 24 по 27 июня. Всего лабораторно подтвержденный диагноз установлен у 14 человек, все пострадавшие ранее приобретали еду в местном гастрономе.

Также известно, что одна из заболевших, женщина 1964 года рождения, скончалась.

По предварительной версии следствия, причиной массового отравления могли стать рыбные котлеты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 27 июня в подмосковном Солнечногорске подростки, предположительно, отравились наркотическими веществами во время вечеринки. Двое несовершеннолетних скончались до приезда медиков, шесть были госпитализированы.

Прокуратура Подмосковья проводит проверку, выясняя обстоятельства случившегося.

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