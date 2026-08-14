«Хуже относиться не будут»: Польшу вернули в европейскую зону роуминга Starlink

SpaceX вернула Польшу в европейскую зону роуминга Starlink

Компания SpaceX восстановила для Польши доступ к европейской зоне роуминга спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.

«Компания SpaceX ответила на мой запрос и не будет относиться к польским клиентам хуже, чем к клиентам из других европейских стран», — написал он в соцсети X.

По словам министра, Польша вновь вошла во внутриевропейскую зону покрытия Starlink Roam. Пользователи сервиса в стране не должны столкнуться с дополнительными ограничениями, а условия для них будут такими же, как и для клиентов из других европейских государств.

«Поляки, использующие Starlink, должны рассматриваться на равных условиях, как пользователи в других странах Европы», — добавил Гавковский.

Ранее SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи для владельцев терминалов Starlink, который объединяет более 30 стран. В компании не раскрывали причины такого решения.

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пересмотреть вопрос финансирования терминалов Starlink для Украины, если польских пользователей не вернут в европейскую зону покрытия.

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