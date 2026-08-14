Лавров заявил о готовности Путина вновь встретиться с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин готов принять в Москве спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если они прибудут в Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что российская сторона сохраняет готовность к диалогу с американскими представителями. По его словам, Путин сможет провести очередную встречу с Уиткоффом и Кушнером в случае их визита.

«Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что Путин готов принять их в очередной раз», — отметил он в интервью ИС «Вести».

Лавров также заявил, что именно президент США Дональд Трамп сейчас обладает возможностями для организации переговорного процесса и принятия решений, которые могут повлиять на ситуацию вокруг Украины.

Ранее сенатор Григорий Карасин сообщил, что Россия готова рассмотреть новые предложения американской стороны по урегулированию конфликта и не видит препятствий для встречи с Уиткоффом и Кушнером.

Замглавы МИД России Сергей Рябков также отмечал, что сообщения о возможном приезде представителей США появляются в публичном поле, однако конкретных договоренностей о визите пока нет. По его словам, российская сторона сможет оперативно подготовить прием делегации после получения информации о реальных планах американских представителей.

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