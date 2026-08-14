ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по объектам ВПК и ВСУ на Украине

Российские военнослужащие в течение недели нанесли 14 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Кроме того, российские силы поразили военные аэродромы, производственные цеха, а также места хранения беспилотников и комплектующих к ним.

В Минобороны добавили, что ударам подверглись пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников. Также были поражены объекты морской портовой инфраструктуры, задействованные для приема, разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

В этот же день российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в порту Измаил, которая использовалась в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, объект применялся для приема, размещения и перевозки военных грузов, а также хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по железнодорожной станции в порту Измаил. По данным ведомства, объект использовался ВСУ для приема, хранения и перевозки военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в военном ведомстве уточнили, что 13 августа российские силы нанесли удар по двум морским буксирам в Черном море юго-западнее Николаева. Как утверждается, эти суда применялись для сопровождения сухогрузов с западным вооружением, направлявшихся в украинские порты.

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