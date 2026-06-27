После 36 лет брака: стало известно о расставании Фандеры и Янковского

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 155 0

Пара уже долгое время не живет вместе.

Вместе ли Фандера и Янковский

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Актеры Оксана Фандера и Филипп Янковский расстались

Актеры Оксана Фандера и Филипп Янковский уже долгое время живут отдельно после 36 лет брака. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, супруги решили не выносить подробности своего расставания на публику. Как утверждается, разрыв прошел спокойно, без громких заявлений и публичных конфликтов.

История их отношений началась в конце 1980-х годов. Причем роман развивался стремительно, ведь спустя месяц после вступления в отношения Фандера и Янковский поженились. В семье родились двое детей — Иван и Елизавета, которые продолжили актерскую династию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 4 июня актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали Давидом.

Пожарская поделилась фотографиями из роддома и призналась, что они с мужем счастливы пополнению в семье. Также актриса поблагодарила врачей за профессионализм и заботу.

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