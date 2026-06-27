«Скучать и сиять»: Пересильд окунула гостей «Алых парусов» в мечты о первых свиданиях

Юлия Пересильд окунула зрителей в мечты о первых свиданиях

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд и группа «MANДРАГОРА» выступили на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

Юлия исполнила песню «В кино билет». Композиция посвящена светлой юношеской любви и желанию хотя бы на время вернуться в беззаботное состояние, когда все проблемы можно отложить на потом.

В песне звучат мотивы ностальгии, нежности, мечтательности и тихой близости между двумя людьми. Лирические герои будто заново проживают свои 16 лет: гуляют, строят планы, радуются простым моментам и не хотят думать о будущем.

При этом в тексте есть и более взрослая интонация — понимание, что со временем могут прийти усталость, холод и трудности. Но главным остается желание держаться друг за друга и сохранить то самое чувство, которое помогает сиять даже в непростые периоды.

Телевизионную трансляцию праздника проведет Пятый канал — прямой эфир начнется в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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