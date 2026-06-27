«Другие задачи»: Юлия Пересильд вспомнила о своем выпускном на «Алых парусах — 2026»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 125 0

Актриса выступила в блоке «Мечтай и сделай» вместе с группой «МАNДРАГОРА».

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2026

Юлия Пересильд: после выпускного у ребят появится другая ответственность

С наступлением взрослой жизни у выпускников появится ответственность другого уровня. Об этом сообщила заслуженная артистка Юлия Пересильд в беседе с 5-tv.ru перед началом праздника выпускников «Алые паруса — 2026».

Актриса вспомнила, когда она заканчивала школу, то ей было радостно и одновременно страшно.

«Я помню, что это было с одной стороны — очень радостно, с другой стороны — очень страшно. Неслучайно это праздник, когда хочется устроить огромный праздник, потому что очень страшно, что дальше. С завтрашнего дня у ребят начнется взрослая жизнь. И с одной стороны — радостно, с другой стороны — это другая ответственность, другие вопросы, другие задачи, другие проблемы», — отметила Пересильд.

Слова артистки отображают блок «Мечтай и сделай», в котором она уже выступила вместе с группой «МАNДРАГОРА». Она рассказала выпускникам о смелости сделать первый шаг навстречу неизвестному.

Концерт на Дворцовой площади традиционно станет центральным событием вечера. В этом году он объединен общей идеей «Город мечтателей» — историей о тех, кто когда-то стоял перед выбором, сомневался, но все равно шел вперед к своей цели.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Алые паруса 2026
27 июн
«Не переставайте идти вперед»: солист группы TRITIA обратился к выпускникам
27 июн
«Санкт-Петербург помнит все»: Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов»
27 июн
«Мы в вас верим»: Пересильд призвала выпускников больше мечтать
27 июн
«Из детства юность уведет»: Руденко и HOR ярко выступили на «Алых парусах»
27 июн
«Самое красивое — ваши мечты»: выпускников на «Алых парусах — 2026» поздравили космонавты
27 июн
«Разделит со мной»: актриса Здорик заплакала, думая о сестре на «Алых парусах»
27 июн
«Масштаб поражает»: Вячеслав Макаров сравнил «Алые паруса» со своим выпускным
27 июн
«Скучать и сиять»: Пересильд окунула гостей «Алых парусов» в мечты о первых свиданиях
27 июн
«Вставай!» — Ника Здорик не поверила, что будет ведущей «Алых парусов»
27 июн
«Мечты сбылись»: «Алые паруса — 2026» начались с обращения выпускников прошлых лет
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

23:28
«Не переставайте идти вперед»: солист группы TRITIA обратился к выпускникам
23:19
«Санкт-Петербург помнит все»: Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов»
23:12
«Мы в вас верим»: Пересильд призвала выпускников больше мечтать
23:09
«Из детства юность уведет»: Руденко и HOR ярко выступили на «Алых парусах»
23:04
«Самое красивое — ваши мечты»: выпускников на «Алых парусах — 2026» поздравили космонавты
23:01
«Разделит со мной»: актриса Здорик заплакала, думая о сестре на «Алых парусах»

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео