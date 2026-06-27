«Другие задачи»: Юлия Пересильд вспомнила о своем выпускном на «Алых парусах — 2026»
Актриса выступила в блоке «Мечтай и сделай» вместе с группой «МАNДРАГОРА».
Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru
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Юлия Пересильд: после выпускного у ребят появится другая ответственность
С наступлением взрослой жизни у выпускников появится ответственность другого уровня. Об этом сообщила заслуженная артистка Юлия Пересильд в беседе с 5-tv.ru перед началом праздника выпускников «Алые паруса — 2026».
Актриса вспомнила, когда она заканчивала школу, то ей было радостно и одновременно страшно.
«Я помню, что это было с одной стороны — очень радостно, с другой стороны — очень страшно. Неслучайно это праздник, когда хочется устроить огромный праздник, потому что очень страшно, что дальше. С завтрашнего дня у ребят начнется взрослая жизнь. И с одной стороны — радостно, с другой стороны — это другая ответственность, другие вопросы, другие задачи, другие проблемы», — отметила Пересильд.
Слова артистки отображают блок «Мечтай и сделай», в котором она уже выступила вместе с группой «МАNДРАГОРА». Она рассказала выпускникам о смелости сделать первый шаг навстречу неизвестному.
Концерт на Дворцовой площади традиционно станет центральным событием вечера. В этом году он объединен общей идеей «Город мечтателей» — историей о тех, кто когда-то стоял перед выбором, сомневался, но все равно шел вперед к своей цели.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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