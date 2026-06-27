«Мечты сбылись»: «Алые паруса — 2026» начались с обращения выпускников прошлых лет

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 292 0

Дворцовая площадь стала символической точкой объединения разных судеб, городов и поколений.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

«Алые паруса — 2026» начались с обращения выпускников прошлых лет

Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» начался с обращения тех, кто закончил школу в разные года. Россияне пожелали будущим студентам исполнения мечт, произнесли напутственные слова и поделились тем, как сложилась их жизнь.

В программу вошли поздравления от героев нашего времени. Дворцовая площадь стала символической точкой объединения разных судеб, городов и поколений.

«Ты — выпускник. У тебя новая жизнь», — начала выпускница 2013 года.

Символично, что в этом году много говорят о заветных желаниях. Ведь концепция концертной части должна раскрыть тему человека и его мечты.

«Если есть цель, то прямо идите. Вы все преодолеете», — сказала выпускница 1970 года.

«Нам было легко, мы знали, что в любой точке страны нас ждут и нам рады», — отметила выпускница 1992 года.

Праздник на Дворцовой будет развиваться как последовательное путешествие. В первых эпизодах зрители окажутся в самом сердце «Города мечтателей» среди молодых людей, которые только начинают осознавать свои стремления и делают первые шаги к их реализации. Страна действительно уже ждет своих новых героев.

«Мы загадывали желания, мечтали. И эти мечты сбылись», — поделилась выпускница 1998 года.

«Нужно мечтать, исполнять свои мечты и людям помогать вокруг себя», — поздравила выпускница 2011 года.

Выпускников ждет волнительный этап впереди: поступление, новые знакомства, первые взрослые решения. Поэтому сейчас особенно важно услышать мудрые слова от более старших товарищей.

«Детские мечты сбылись, теперь мечты только взрослые», — сказал выпускник 1989 года.

«Надо просто верить и прикладывать к этому усилия», — выпускник 2015 года.

Финал концерта тоже станет символическим. Зрители смогут наблюдать за «строительством» корабля: от детского рисунка до масштабного парусника, готового отправиться в большое плавание. Эта метафора станет кульминацией главной идеи праздника: мечты рождаются внутри нас, и именно человек способен воплотить их в жизнь.

«Праздник счастья, надежд, выход в новую жизнь», — поздравила выпускница 1990 года.

«На самом деле это было самое хорошее время, которое помню в своей жизни», — подытожила выпускница 1968 года.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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