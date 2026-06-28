Полиция Берлина вывела водометы на улицы: как немцы борются с жарой

Полиция Берлина для борьбы с жарой задействовала водометы

Полицейские Берлина для борьбы с аномальной жарой вывели на улицы два водомета, чтобы охладить жителей и гостей города. Об этом сообщает местное издание Der Tagesspiegel.

Сперва правоохранители применяли технику у Бранденбургских ворот, на Потсдамской площади и в других оживленных районах Берлина. За несколько часов работы полиция израсходовала два бака по девять тысяч литров воды. Для пополнения запасов машины несколько раз отправлялись на дозаправку.

Газета пишет, что полиция продолжит применять водометы, чтобы спасти горожан и туристов от жары, которая достигла рекордных значений. Власти города заявили, что из-за зноя в открытых бассейнах нет свободных мест.

Аномальная жара накрыла Германию накануне. Местные метеорологи заявили, что сразу в нескольких регионах страны температура воздуха превысила 40 градусов. При этом метеорологи ФРГ уверены, что ситуация с погодой улучшится в ближайшее время.

От высокой температуры страдают не только в Германии. Так, температурные максимумы зафиксированы во Франции. Жертвами аномалии в стране стали 60 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главный мышелов Великобритании кот Ларри отпустил сотрудников канцелярии премьера страны домой на фоне обрушившейся жары.

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