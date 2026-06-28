«Здравствуй, Питер!» — Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 129 0

Выпускников держали в интриге до последнего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

Певец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем праздника выпускников «Алые паруса — 2026». Телеведущий Вячеслав Макаров напомнил, что негласным заданием для гостей было угадать, какой артист примет участие в мероприятии.

«Ну что, друзья, у вас уже есть мысли, кто же это может быть? Кто там томится за сценой в ожидании встречи с вами? Один вопрос — вы готовы?» — обратилась к молодым людям певица и ведущая «Алых парусов» Юлианна Караулова.

Выпускники ответили согласием. Тогда на сцену вышел Ваня Дмитриенко.

«Здравствуй, Питер!» — сказал он.

На «Алых парусах» Дмитриенко исполнил песню «Шелк». Композиция посвящена сложным и противоречивым чувствам, в которых любовь тесно переплетается с внутренней борьбой, страстью и эмоциональной зависимостью. В центре песни — история двух людей, которых связывает сильное притяжение, способное преодолеть прошлые обиды, разочарования и взаимное непонимание.

В тексте звучат мотивы уязвимости, желания быть принятым и стремления сохранить близость, несмотря на болезненные переживания и жизненные испытания. Особое место занимает идея о том, что именно любовь способна заменить ненависть и стать началом нового этапа в отношениях. Атмосфера композиции наполнена романтикой, драматизмом и верой в силу чувств, которые помогают человеку заново обрести себя и свое место рядом с дорогим человеком.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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