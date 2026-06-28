Сколько стран доступно россиянам без виз? В АТОР назвали число

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При этом государств с упрощенным режимом намного больше.

Сколько стран могут посетить россияне без визы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Россияне могут посетить 76 государств без виз

Российские туристы без визы могут отправиться в 76 государств. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Реально безвизовыми можно считать только 76 стран», — заявили в организации.

При этом в АТОР уточнили, что всего в списке государств с упрощенным визовым режимом вместе с теми странами, где визу оформляют по прилету, окажется 93 страны.

Безвизовыми для россиян остаются четыре европейские страны — Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Молдавия. Что касается Азии и Ближнего Востока, то гражданам РФ доступны поездки в Китай, Вьетнам, Индонезию и ОАЭ, отметили в ассоциации.

Путешественникам также не понадобится визы при визите в Намибию, ЮАР, Бразилию, Колумбию и Венесуэлу, Абхазию, Грузию и Южную Осетию. Получить необходимый документ можно по прилету в Египет, Бангладеш, Бурунди и Бахрейн.

Ранее в АТОР заявили, что визовый центр Италии в России увеличил сроки выдачи виз путешественникам из России из-за большого количества заявок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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