«Сердце не выдержало»: сын погибшей в Астрахани женщины рассказал об отравлении

Сын погибшей в Астрахани женщины рассказал об отравлении

В Астрахани сын одной из пострадавших при массовом отравлении сообщил 5-tv.ru подробности ухудшения состояния женщины и последующего летального исхода.

По его словам, самочувствие матери резко ухудшилось спустя несколько часов после приема пищи. Женщина была госпитализирована, затем переведена на искусственную вентиляцию легких, однако спасти ее не удалось.

«У нее началась рвота, обильная рвота и диарея. Вызвали скорую, ее забрали. Через полтора суток ее перевели на ИВЛ, так как она потеряла сознание, и через несколько часов она умерла. Умерла она с 26 на 27 число. Плохо ей стало с 24 на 25 число», — сообщил сын Руслан.

Он уточнил, что точный продукт, который мог вызвать отравление, установить сложно, однако в числе употребленной пищи назывались рыбные котлеты и картофельное пюре.

«Она женщина взрослая, 62 года. Да, сердце не выдержало», — добавил мужчина.

По его словам, пострадали также другие члены семьи, включая ребенка, который находится в медицинском учреждении. Отдельно он отметил, что у семьи имеется заключение врачей о выявленном сальмонеллезе. По факту произошедшего, как он сообщил, проводится проверка, в деле участвуют следственные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в медицинские учреждения Астрахани были доставлены 12 человек с признаками острой кишечной инфекции. В ходе обследований у пациентов выявлен сальмонеллез. По предварительным данным, часть пострадавших связывает заболевание с продукцией одного из городских гастрономов, расфасованной в пластиковую упаковку и реализованной как готовый товар.

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