«Последний союзник»: Вэнс предсказал, что ждет Израиль без поддержки США

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 14 0

Трамп — единственный, кто сочувствует еврейскому государству.

Что ждет Израиль без поддержки США

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Джей Ди Вэнс: Трамп — единственный кто сочувствует Израилю

Президент США Дональд Трамп — единственный, кто сочувствует государству Израиль. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, его процитировало Politico со ссылкой на свои источники.

«Дональд Трамп — единственный глава государства во всем мире, который в данный момент сочувствует государству Израиль», — заявил Вэнс.

По словам политика, у Израиля почти не осталось друзей в мире и ему следует «хорошенько подумать, прежде чем предать того единственного, кто остался». Также Вэнс сказал, что если бы он был членом кабинета правительства еврейского государства, то не стал бы нападать на своего единственного сильного союзника.

Также Вэнс предупредил, что политическая стратегия Трампа «Америка прежде всего» не предусматривает «исключения» для Израиля. Если Тель-Авив не опомнится, то может оказаться в большей изоляции, чем когда-либо.

Как отмечают авторы публикации, правительственный кабинет Израиля пытается сконцентрировать негатив на Вэнсе, однако вице-президент олицетворяет волю самого Трампа. Президент в последнее время достаточно агрессивно критикует Нетаньяху.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Западе сообщили о тяжелом положении Израиля в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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