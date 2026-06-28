Глава киевского режима Владимир Зеленский открыл бюст гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

«Мы исправляем одну историческую несправедливость. Тут, у Киево-Печерской Лавры, абсолютно по праву стоит памятник великого украинца — Ивана Мазепы», — сказал Зеленский.

Гетман войска Запорожского Иван Мазепа был активным сподвижником Петра I. Но в 1708 году он перешел на сторону шведов во время Северной войны. За это в том же году его предали анафеме, а царь приказал изготовить Ордер Иуды, чтобы наградить им гетмана.

И в современной России Иван Мазепа рассматривается как предатель государства, однако на Украине его давно возвели в ранг национальных героев.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

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