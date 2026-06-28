Полиция задержала мошенника, обманувшего 18-летнего парня на миллион рублей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Аферист заставил жертву украсть у родителей ювелирные изделия, оружие и валюту.

Как мошенник обманул москвича на миллион рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сотрудники уголовного розыска МВД России задержали 20-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в мошенничестве с ущербом на сумму более одного миллиона рублей.

По предварительным данным, аферисты стали названивать 18-летнему москвичу, представляясь сотрудниками правоохранительных ведомств и убеждая, что его самого и его близких подозревают в противоправных действиях.

Поверив обманщикам, запуганный парень украл из сейфа родителей ювелирные изделия и деньги в иностранной валюте, а затем передал их курьеру мошенников в районе Москва-Сити.

Затем жертва украла у отца охотничьи ружья, лежавшие в другом сейфе, и оставшуюся часть денег, также отдав все представителю мошенников. Общий материальный ущерб составил более миллиона рублей.

Курьера-афериста задержали — по данным правоохранителей, он сдал переданные ему драгоценности в ломбард, а валюту обменял. Вырученные деньги он перевел на криптокошелек организаторов схемы. Оружие фигурант закопал в лесополосе в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники придумали новую схему с обратным звонком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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