В центре Анкары прошел марш против саммита НАТО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Встреча представителей стран альянса должна состояться в турецкой столице 7–8 июля.

В центре Анкары прошел марш против саммита НАТО

Фото: Ruptly

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В центре Анкары сторонники турецкой партии «Родина» (Vatan Partisi) и аффилированных с ней общественных объединений вышли на марш против предстоящего саммита НАТО, который состоится в турецкой столице 7–8 июля. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Участниками акции стали представители партии «Родина», Турецкого молодежного союза (TGB) и Ассоциации женщин-республиканок (CKD). Шествие под лозунгом «Нет саммиту НАТО!» завершилось митингом на площади Кызылай.

Во время выступлений участники резко критиковали Североатлантический альянс и призывали власти страны пересмотреть внешнеполитический курс. По мнению организаторов, Турции следует отказаться от членства в НАТО и активнее развивать отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Одним из самых заметных элементов акции стал символический «гроб НАТО», установленный организаторами в центре мероприятия. После завершения митинга участникам раздали халву, назвав это своеобразными «поминками» по альянсу.

Партия «Родина», которую возглавляет Догу Перинчек, последовательно выступает за выход Турции из НАТО и развитие сотрудничества со странами евразийского пространства, включая Россию, Китай и Иран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия готова укреплять сотрудничество с Турцией в области обеспечения правопорядка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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