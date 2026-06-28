Путин рассказал о переговорах России и США по Украине в Анкоридже

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 58 0

На саммите обсуждались возможные пути завершения конфликта, однако формальных решений по итогам переговоров принято не было.

Путин рассказал о переговорах России и США в Анкоридже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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На встрече в Анкоридже не было достигнуто каких-либо конкретных договоренностей, однако стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Владимир Путин заявил, что переговоры в Анкоридже носили рабочий характер и были посвящены поиску вариантов завершения украинского конфликта, однако формальных соглашений по итогам встречи достигнуто не было.

«Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», — отметил глава государства.

По словам президента, в ходе саммита российская сторона согласилась на ряд компромиссов, предложенных Соединенными Штатами. При этом так называемый «дух Анкориджа», как подчеркнул Путин, не получил документального оформления.

Президент также высоко оценил политический опыт американского лидера Дональда Трампа, отметив, что его «вряд ли можно переубедить», поскольку он является зрелым политиком и понимает последствия своих решений.

Кроме того, Путин сообщил, что Москва ожидает визита представителей администрации США и готова продолжать переговорный процесс. Россия, по его словам, открыта для дальнейшего обсуждения всех модальностей, которые затрагивались во время встречи в Анкоридже.

Ранее Путин заявлял, что Россия заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном по ключевым международным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

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