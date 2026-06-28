В Волгограде обнаружили тело второго погибшего в результате атаки ВСУ

Количество жертв после атаки на Волгоградскую область увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит Telegram-канал администрации области.

По его словам, в ходе аварийно-восстановительных и поисковых работ на территории предприятия специалисты обнаружили тело еще одного сотрудника.

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», — заявил Бочаров.

Глава региона также отметил, что состояние пострадавших, которые были госпитализированы после происшествия, остается стабильным.

Волгоградская область подверглась атаке ВСУ 27 июня. Тогда сообщалось о повреждении производственных объектов и 11 пострадавших. Изначально была подтверждена гибель одного работника предприятия, однако позже число жертв возросло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков летательного аппарата погиб человек.

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