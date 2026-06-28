В Венесуэле из-за землетрясения повреждены более 2,5 тысяч объектов инфраструктуры

В Венесуэле землетрясение повредило 2501 объект инфраструктуры

В Венесуэле число объектов, поврежденных или уничтоженных в результате мощного землетрясения, достигло 2501. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Трансляцию вел телеканал VTV.

«Число поврежденных или разрушенных зданий возросло до 774. Из них 189 полностью обрушились, а 585 получили повреждения или частично обрушены», — сказал Родригес.

Кроме жилых и административных строений, стихия нанесла ущерб десяткам социальных и коммерческих объектов. Повреждения получили 38 больниц, 44 торговых центра, а также 1645 различных инфраструктурных сооружений, включая мосты и автомобильные дороги.

По данным властей, в ночь на 25 июня страну потрясли две серии сильных подземных толчков. Согласно оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясений составила 7,2 и 7,5. После основных ударов было зафиксировано более 500 афтершоков.

Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 1450 человек. Еще свыше 3,1 тысячи пострадавших остаются в медицинских учреждениях. В результате бедствия были разрушены жилые дома, повреждены больницы и объекты инфраструктуры, а также временно прекратил работу главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Москва также заявила о готовности оказать Каракасу необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что последствия мощного землетрясения в Венесуэле коснулись до 6,7 миллиона граждан. Такая оценка указана в заявлении Международной организации по миграции (МОМ), которая входит в структуру ООН.

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